’Epke Zonderland zeker van olympisch ticket’

„Ik had hier hoger moeten scoren, dat is me niet gelukt. De route via de wereldbekers is voor mij nu einde verhaal”, vertelde Miyachi aan de NOS. „Dus het ticket is voor Epke. Ik ga niet naar Doha en Bakoe.”

De Nederlandse turncoaches Daniel Knibbeler en Bram van Bokhoven rekenden zich nog niet rijk. „We willen hierover eerst 100 procent zekerheid. Tot die tijd verbinden we hier nog geen conclusies aan. Voorlopig staat Miyachi namelijk gewoon nog ingeschreven voor de laatste twee wereldbekerwedstrijden”, reageerde Knibbeler vanuit Melbourne.

Bondscoach Van Bokhoven gaf aan contact te zullen zoeken met de Japanse bond om duidelijkheid te creëren. „We willen het eerst echt zeker weten, voordat we verdere conclusies kunnen trekken.”

Zonderland en Miyachi strijden om het laatste olympisch ticket op de rekstok. Beiden hebben nu drie wereldbekerzeges op hun naam, maar Zonderland heeft nu wel een iets hogere totaalscore.

Voor Zonderland (33), de olympisch kampioen van Londen 2012, werd een alternatieve route naar de Spelen noodzaak toen hij er afgelopen najaar op de WK, gehinderd door gezondheidsproblemen, niet in slaagde zich rechtstreeks te kwalificeren voor Tokio 2020. Via de wereldbeker kan zich één specialist per toestel alsnog plaatsen waarbij de beste drie resultaten tellen.

De Friese rekstokspecialist turnde in Melbourne zijn moeilijkste oefening met twee combinaties van vluchtelementen en won met een score van 14,900. Miyachi moest tijdens zijn oefening de rekstok loslaten en eindigde als vijfde.