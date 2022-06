Ajax wint ’Oscar voor creativiteit’

De reden hiervoor is niet landstitel nummer 36, maar 35. Vorig jaar besloot Ajax, na een seizoen bijna volledig zonder fans te hebben gespeeld, om de schaal om te smelten tot ruim 40.000 kampioenschapsterren en deze uit te delen onder alle seizoenkaarthouders. De Piece of Ajax-actie leverde de Amsterdammers in categorie PR de hoofdprijs op.

De commercieel directeur bij Ajax, Menno Geelen, reageert op deze prijs. „We zijn enorm blij dat we onze meest recente schaal in aanwezigheid van onze fans konden ontvangen, en kijken nu al weer uit naar het volgende zilverwerk wat we hopen te behalen op het veld. Maar we zijn ook onverminderd trots op de wereldwijde waardering voor ons creatieve werk buiten het veld, en deze leeuw voor Piece of Ajax in het bijzonder.”

De Cannes Lions worden uitgereikt tijdens het jaarlijkse Festival of Creativity dat deze week plaatsvindt. Tijdens deze editie maken alleen actie uit 2021 kans op een prijs.