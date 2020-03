Britse boksbond pakt wereldkampioen Saunders licentie af na bizarre video

Hij gaf in het filmpje aan hoe mannen hun vrouwen moeten slaan tijdens de thuisisolatie in de coronacrisis. Hoewel de bokser, wereldkampioen in het super middengewicht bij de bond WBO, zijn excuses snel aanbood en toezegde 25.000 pond te doneren aan een fonds tegen huiselijk geweld, ontkwam hij niet aan een straf van de boksbond.

Niet de ring in

Het ontnemen van de bokslicentie betekent dat hij niet de ring in mag. De Brit zou op 2 mei in Las Vegas boksen tegen de Mexicaan Saul Alvarez.

Saunders riep in zijn video op korte metten te maken met vrouwen die tijdens thuisisolatie hun man „lastigvallen”. In het filmpje plaatste hij een aantal stoten op een bokszak in zijn schuur. „Dit is de manier om je vrouw de mond te snoeren. Als ze binnenkomt en ze wil je iets vertellen, dan explodeer je ineens en bam, op de kin. Daarmee schakel je haar uit.”

Afschuw

De uitgelekte video leidde tot veel boosheid en afschuw op sociale media. Daarna betuigde Saunders (30) snel spijt. „Ik zal huiselijk geweld nooit goedpraten. Als ik een man een vrouw zie slaan, zou ik hem zelf tot moes slaan. Excuses als ik vrouwen heb beledigd.”