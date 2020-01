Blessure smaakmaker Sadio Mané valt mee bij Liverpool

„Het gaat weliswaar om een klein scheurtje, maar het blijft natuurlijk een serieuze blessure”, liet coach Jürgen Klopp weten. „Achteraf zijn we niettemin blij dat het niet zo heel ernstig is.”

Mané, in deze competitie al goed voor elf treffers, zal ontbreken in de komende competitieduels met West Ham United (woensdag) en Southampton (zaterdag). Mogelijk is hij voor de uitwedstrijd tegen Norwich City op 15 februari weer beschikbaar voor de ploeg van de Nederlandse internationals Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

Liverpool komt bij winst op West Ham United op een zeldzame voorsprong van negentien punten op nummer twee Manchester City, de titelhouder in Engeland.