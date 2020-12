Live: AZ snel op achterstand tegen Napoli

Volg de duels van PSV en AZ via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

Eran Zahavi ontbreekt donderdag in de opstelling van PSV. De Israëlische spits wordt door trainer Roger Schmidt buiten de basis gelaten. Topscorer Donyell Malen krijgt in de voorhoede ondersteuning van Noni Madueke.

PSV-aanvaller Noni Madueke. Ⓒ ANP

Zahavi deed vorige week in het thuisduel met PAOK Saloniki (3-2) nog wel vanaf het begin mee, net als zondag tegen Sparta Rotterdam (1-0). De spits, die in september overkwam van Guangzhou R&F, maakt vooralsnog geen overtuigende indruk in Eindhoven.

Schmidt spaarde zondag tegen Sparta veel van zijn basisspelers met het oog op de wedstrijd tegen Granada. PSV begint als nummer 2 uit de groep met 6 punten. Granada leidt met 10 punten.

Arne Slot Ⓒ ANP/HH

AZ

lbert Gudmundsson begint om 21.00 uur in de basis bij AZ. De spits uit IJsland krijgt de voorkeur boven Myron Boadu, die zondag nog aan de aftrap verscheen voor het uitduel met Heracles in de Eredivisie.

Boadu was in het afgebroken vorig seizoen de clubtopscorer van AZ met 14 doelpunten. De 19-jarige aanvaller verloor zijn basisplaats dit seizoen nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Tegen Heracles verscheen hij voor het eerst sinds half oktober weer aan de aftrap. Boadu droeg met een treffer bij aan de zege (2-1).

De Japanner Yukinari Sugawara vervangt de geblesseerde rechtsback Jonas Svensson. Pantelis Hatzidiakos en Bruno Martins Indi vormen het centrale duo achterin. Niet Jesper Karlsson maar Zakaria Aboukhlal is de linksbuiten van AZ.

Napoli start op volle oorlogssterkte in Alkmaar. Dries Mertens, Lorenzo Insigne en Matteo Politano vormen de aanval van de bezoekers.

Napoli start het duel als koploper van groep F met 9 punten, gevolgd door Real Sociedad (7 punten) , AZ (7 punten) en HNK Rijeka (0 punten).

Luciano Narsingh snelt achter de bal aan. Ⓒ BSR Agency

Feyenoord

Feyenoord verloor in de eigen Kuip de vijfde groepswedstrijd in de Europa League. Dinamo Zagreb was met 2-0 te sterk voor de ploeg van trainer Dick Advocaat. De Kroatische club verzekerde zich daardoor van een plek in de knock-outfase, Feyenoord zakte naar de derde plaats in groep K met 5 punten.

De Rotterdammers sluiten de groepsfase volgende week in Oostenrijk af tegen Wolfsberger AC, dat 2 punten meer heeft. Als Feyenoord wint, overwintert het voor het eerst sinds 2014-2015 in de Europa League.

Bruno Petkovic opende in de blessuretijd van de eerste helft de score uit een strafschop. Kort na rust maakte Lovro Majer er 0-2 van. Bij Feyenoord, dat toch al zoveel personele problemen heeft, vielen Bryan Linssen en Uros Spajic geblesseerd uit.