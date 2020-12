Live: Blessuretijd eerste helft bezorgt Feyenoord domper

Volg Feyenoord, PSV en AZ via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

Feyenoord begon om 18.55 uur met Luciano Narsingh in de ploeg aan de thuiswedstrijd tegen Dinamo Zagreb in de Europa League. Narsingh dankt zijn basisplaats aan de afwezigheid van spits Nicolai Jørgensen, die geschorst is na zijn rode kaart vorige week tegen CSKA Moskou (0-0). De 30-jarige vleugelspits vormt de voorhoede met aanvoerder Steven Berghuis en Bryan Linssen, die noodgedwongen weer in de punt van de aanval staat.

Linksback Tyrell Malacia maakt zijn rentree na enkele weken afwezigheid vanwege een blessure. George Johnston, die zondag tegen FC Utrecht (1-1) een basisplaats had, zit daarom weer op de bank. Op het middenveld keren Jens Toornstra en Orkun Kökcü terug.

Feyenoord plaatst zich voor het eerst sinds het seizoen 2014-2015 voor de knock-outfase van de Europa League als het wint van Dinamo Zagreb en als CSKA Moskou in de andere groepswedstrijd Wolfsberger verslaat.

Steven Berghuis, Leroy Fer en coach Dick Advocaat tijdens een training van Feyenoord voorafgaand aan de Europa League-wedstrijd tegen Dinamo Zagreb. Ⓒ ANP

Bij Dinamo Zagreb zitten Mario Gavranovic en Mislav Orsic, samen in Kroatische competitie al goed voor vijftien doelpunten, op de bank.

AZ

lbert Gudmundsson begint om 21.00 uur met AZ aan de thuiswedstrijd tegen Napoli in de Europa League. De spits uit IJsland krijgt de voorkeur boven Myron Boadu, die zondag nog aan de aftrap verscheen voor het uitduel met Heracles in de Eredivisie.

Boadu was in het afgebroken vorig seizoen de clubtopscorer van AZ met 14 doelpunten. De 19-jarige aanvaller verloor zijn basisplaats dit seizoen nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Tegen Heracles verscheen hij voor het eerst sinds half oktober weer aan de aftrap. Boadu droeg met een treffer bij aan de zege (2-1).

De Japanner Yukinari Sugawara vervangt de geblesseerde rechtsback Jonas Svensson. Pantelis Hatzidiakos en Bruno Martins Indi vormen het centrale duo achterin. Niet Jesper Karlsson maar Zakaria Aboukhlal is de linksbuiten van AZ.

Napoli start op volle oorlogssterkte in Alkmaar. Dries Mertens, Lorenzo Insigne en Matteo Politano vormen de aanval van de bezoekers.

Napoli start het duel als koploper van groep F met 9 punten, gevolgd door Real Sociedad (7 punten) , AZ (7 punten) en HNK Rijeka (0 punten).

PSV

PSV begint om 21.00 uur aan de uitwedstrijd tegen koploper Granada (10 punten). De Eindhovense ploeg staat in groep E tweede met 6 punten. De thuiswedstrijd verloor PSV met 2-1.