Live Europa League: er staat veel op het spel voor Feyenoord, AZ en PSV

Volg Feyenoord, PSV en AZ via ons live scorebord, met de opstellingen, de doelpuntenmakers en extra statistieken.

Feyenoord begint om 18.55 uur met Luciano Narsingh in de ploeg aan de thuiswedstrijd tegen Dinamo Zagreb in de Europa League. Narsingh dankt zijn basisplaats aan de afwezigheid van spits Nicolai Jørgensen, die geschorst is na zijn rode kaart vorige week tegen CSKA Moskou (0-0). De 30-jarige vleugelspits vormt de voorhoede met aanvoerder Steven Berghuis en Bryan Linssen, die noodgedwongen weer in de punt van de aanval staat.

Linksback Tyrell Malacia maakt zijn rentree na enkele weken afwezigheid vanwege een blessure. George Johnston, die zondag tegen FC Utrecht (1-1) een basisplaats had, zit daarom weer op de bank. Op het middenveld keren Jens Toornstra en Orkun Kökcü terug. Dat gaat ten koste van Jordy Wehrmann en João Teixeira, die tegen Utrecht aan de aftrap stonden. Bij Dinamo Zagreb zitten Mario Gavranovic en Mislav Orsic, samen in Kroatische competitie al goed voor vijftien doelpunten, op de bank.

AZ

AZ moet echter als nummer 3 in poule F ook uitkijken. Bij een nederlaag thuis tegen koploper Napoli (aanvang: 21.00 uur) zijn de Alkmaarders mogelijk al uitgeschakeld voor een verlenging van het Europese avontuur als in de andere groepswedstrijd nummer 2 Real Sociedad wint van het nog puntloze HNK Rijeka. AZ won eerder in Napels met 1-0.

PSV

PSV begint om 21.00 uur aan de uitwedstrijd tegen koploper Granada (10 punten). De Eindhovense ploeg staat in groep E tweede met 6 punten. De thuiswedstrijd verloor PSV met 2-1.