Statistieken: PSV wint, AZ speelt gelijk, Feyenoord verliest

Bekijk hier de statistieken van de duels van Feyenoord, PSV en AZ.

PSV won in Spanje met 1-0 van Granada. Aanvaller Donyell Malen maakte in de 38e minuut op aangeven van Philipp Max het doelpunt.

Die zege volstond omdat PAOK Saloniki met 2-1 verloor bij Omonia Nicosia. Na vijf speelronden leidt Granada met 10 punten, gevolgd door PSV met 9, PAOK met 5 en Omonia Nicosia met 4. PSV sluit de poulefase volgende week af met een thuiswedstrijd tegen Omonia Nicosia.

Bekijk ook: PSV dankzij historische zege naar volgende ronde Europa League

AZ-trainer Arne Slot. Ⓒ BSR Agency

AZ

AZ speelde de thuiswedstrijd tegen Napoli gelijkspel (1-1). De club uit Alkmaar heeft het volgende week tijdens de uitwedstrijd tegen Rijeka in eigen hand of het overwintert in de Europa League. Winst in Kroatië in de laatste groepswedstrijd volstaat voor een plaats tussen de laatste 32 overgebleven clubs.

Luciano Narsingh snelt achter de bal aan. Ⓒ BSR Agency

Feyenoord

Feyenoord verloor in de eigen Kuip de vijfde groepswedstrijd in de Europa League. Dinamo Zagreb was met 2-0 te sterk voor de ploeg van trainer Dick Advocaat. De Kroatische club verzekerde zich daardoor van een plek in de knock-outfase, Feyenoord zakte naar de derde plaats in groep K met 5 punten.

Bekijk ook: Onmachtig Feyenoord onderuit tegen Dinamo Zagreb

Bekijk hier de statistieken van de duels van Feyenoord, PSV en AZ.