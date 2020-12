Voor AZ, Feyenoord en PSV staat veel op het spel in Europa League

Bekijk de opstellingen, doelpuntenmakers en uitgebreide statistieken via ons scorebord

AZ moet echter als nummer 3 in poule F ook uitkijken. Bij een nederlaag thuis tegen koploper Napoli (aanvang: 21.00 uur) zijn de Alkmaarders mogelijk al uitgeschakeld voor een verlenging van het Europese avontuur als in de andere groepswedstrijd nummer 2 Real Sociedad wint van het nog puntloze HNK Rijeka. AZ won eerder in Napels met 1-0.

Feyenoord treedt in de lege Kuip om 18.55 uur aan tegen koploper Dinamo Zagreb (8 punten). Het uitduel eindigde in 0-0. De ploeg van trainer Dick Advocaat staat in poule K met 5 punten op de tweede plaats.

PSV begint om 21.00 uur aan de uitwedstrijd tegen koploper Granada (10 punten). De Eindhovense ploeg staat in groep E tweede met 6 punten. De thuiswedstrijd verloor PSV met 2-1.