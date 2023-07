LIVE Tour: Van der Poel mee in kopgroep

De top van de laatste helling, de Col de la Croix Rosier, ligt op 28 kilometer van de finish. Bovenop liggen ook bonificatieseconden klaar voor de eerste drie renners die passeren.

Er zijn nog 168 renners in koers na de afmelding van Fabio Jakobsen, de Nederlandse sprinter van Soudal - Quick-Step die in de vierde etappe ten val was gekomen en daarna niet meer het gewenste niveau haalde.

De Deen Jonas Vingegaard is nog steeds de drager van de gele leiderstrui. Tadej Pogacar, zijn Sloveens rivaal, volgt op 17 seconden. De Belg Jasper Philipsen bezit de groene puntentrui. De Amerikaan Neilson Powless hult zich opnieuw in de bergtrui. De finish wordt rond 17.30 uur verwacht.

Volg de twaalfde etappe in de Tour hier op de voet via ons Live Widget

Vooruitblik Boogerd

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Boogerd, die zelf als vijfde eindigde in de Tour van 1998 en zelf twee etappes won (1996 en 2002) zijn licht schijnen over etappe 12 (van Roanne naar Belleville-en-Beaujolais over 168,8 kilometer).

De twaalfde etappe in de Tour lijkt erg op de tiende, die van afgelopen dinsdag, toen het uiteindelijk oorlog en spektakel werd. De koers gaat van de ene rivier, de Loire, naar de andere, de Rhône. Tussendoor heuvels met in totaal 3000 hoogtemeters.

„We gaan dezelfde aanvallers als dinsdag zien”, stelt Boogerd. „Dit gaat kansloos voor de sprinters worden. Of ze moeten het wel heel erg unaniem eens zijn. De vraag blijft net als op dinsdag: wie zijn er nog fris? Het zijn de gasten die nog lekker in de koers zitten en goed zijn. Mannen met overschot.”

Blijven springen

Boogerd vervolgt: „Iedereen in Nederland hoopt natuurlijk dat Mathieu van der Poel gaat winnen. Maar als er renners in de vluchtersgroep zitten uit ’de tweede categorie’ dan gaat er heel anders gekoerst worden.” De oud-renner weet dat er op de finish bonificatieseconden te pakken zijn. „Misschien dat Tadej Pogacar die wel pakt, maar dan moet de koers wel heel gek lopen.”

Volgens Boogerd zullen veel renners gebrand zijn om hun kans te pakken op een eventuele ritzege. „Die kansen moet je pakken en dus in de juiste ontsnapping zitten. Toen ik de Tour reed zag je ook steeds dezelfde gasten in dit soort ritten. Je gaat dan ook ’halve dooien’ zien. Net als dinsdag een aparte aankomst dus en dat betekent dat ze blijven springen (proberen mee te zitten in de juiste ontsnapping, red) tot ze een ons wegen.”