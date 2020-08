Hans Hateboer mikt op stunt na helse periode: ’Voor onze stad’

De eerste wedstrijd die in de Portugese hoofdstad op het programma staat is Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo. Donderdag volgt Atlético Madrid - Leipzig. De beslissing valt in het door de coronacrisis uitgestelde seizoen in één wedstrijd.

Atalanta heeft een aardige Nederlandse inbreng. Marten de Roon en Hans Hateboer zijn vaak basisspelers bij de Italianen. „Dit is één van de belangrijkste wedstrijden ooit voor onze club”, zei Hateboer. „We willen er voor onze stad iets moois van maken.”

Bergamo werd eerder dit jaar zwaar getroffen door de coronacrisis.

De wedstrijd begint om 21.00 uur.

