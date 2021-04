Marc Marquez in tranen na rentree in MotoGP

Marc Marquez laat het even bezinken. Ⓒ Screenshot

Met klaterend applaus werd Marc Marquez na afloop van de Grand Prix van Portugal verwelkomd door de leden van het Repsol Honda-team. De Spaanse superster die na 256 dagen zijn rentree in de MotoGP maakte na een lijdensweg waarin hij diverse armoperaties had ondergaan, beantwoordde het huldebetoon met waterlanders. Hij was in tranen en emotioneel dat hij met de zevende plaats niet alleen terug was op het hoogste niveau maar vooral dat hij op zijn tanden had moeten bijten om de finish te halen op het fysiek zware circuit van Portimão.