Vier goals Jesus helpen Man City steviger aan kop

Jesus bracht City steviger aan kop van de Premier League. Liverpool, de nummer 2 van de ranglijst, begint zondag met een achterstand van vier punten aan het thuisduel met Everton.

Jesus tekende voor de 1-0 en 2-0 en maakte ook het vierde en vijfde doelpunt van City. Tot aan het duel met Watford tekende hij dit seizoen voor slechts drie competitietreffers. Hassane Kamara scoorde bij een achterstand van 2-0 voor Watford, dat de nummer voorlaatst van de Premier League blijft. Nathan Aké mocht na ruim een uur invallen bij City.

Norwich City blijft de hekkensluiter, met een punt minder dan Watford. De club verloor voor eigen publiek van Newcastle United: 0-3. Joelinton passeerde doelman Tim Krul tweemaal. Bruno Guimaraes trof eenmaal doel.

De wedstrijd tussen Leicester City en Aston Villa leverde geen winnaar op: 0-0.

Arsenal deelt Manchester United nieuwe dreun uit

Dolle vreugde bij Granit Xhaka (links) na zijn goal tegen Manchester United Ⓒ Reuters

Manchester United heeft op bezoek bij Arsenal de tweede dreun in vijf dagen tijd moeten incasseren. Waar de nieuwe club van Erik ten Hag dinsdag op Anfield al met 4-0 onderuit ging, was zaterdagmiddag ook Arsenal in het Emirates Stadium te sterk: 3-1.

Net zoals midweeks tegen Liverpool incasseerde Manchester United - waar Harry Maguire op de bank zat en Cristiano Ronaldo terugkeerde - een zeer vroege tegengoal. Na een paar missers achterin was het Nuno Tavares die de openingsgoal kon binnentikken in de rebound, nadat David de Gea eerst nog redde op een schot van Bukayo Saka. The Mancunians herpakten zich daarna goed en troffen via een pegel Diogo Dalot de lat. Aan de andere kant schoot Eddie Nketiah vanuit een kansrijke positie recht op De Gea af.

Via een benutte strafschop van Bukayo Saka verdubbelde de thuisploeg nog voor rust de score. Lang kon de formatie van Mikel Arteta echter niet van die marge genieten, want Cristiano Ronaldo was bij een scherpe voorzet alerter dan de hele Arsenal-defensie en prikte de 2-1 binnen. Aan het begin van de tweede helft kreeg Bruno Fernandes dé kans op de gelijkmaker, maar de Portugees schoot een strafschop op de paal.

Granit Xhaka deed halverwege de tweede helft zijn voornaam eer aan, want de linkspoot gooide met een vernietigend afstandsschot de wedstrijd in het slot. Door de nederlaag zijn de Champions League-posities verder uit zicht geraakt voor United. Arsenal staat nu vierde, met zes punten voorsprong en een wedstrijd minder gespeeld. Tottenham Hotspur kan zich later op de zaterdag op de gedeelde vierde plaats nestelen, als het wint bij Brentford.

