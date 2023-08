Arjen Robben wil trainersvak leren bij FC Groningen

De 99-voudig Oranje-international heeft met de KNVB een traject afgesproken over het mogelijk behalen van zijn trainersdiploma’s, schrijft Groningen op de officiële website.

De voormalig voetballer van FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München begint aan de cursus UEFA B. Onderdeel van het traject is een stageperiode bij Groningen, waar hij zijn loopbaan begon en afsloot.

Onder 18

Robben zal zich twee dagen per week bezighouden met diverse opleidingsteams, waarbij het accent zal liggen op FC Groningen Onder 18. Dat team staat onder leiding van Melchior Schoenmakers, een voormalige ploeggenoot van Robben.

„Ik noem het voor mezelf nog een soort van ontdekkingsfase”, laat Robben weten. „Ik wil me nog niet vastpinnen door te zeggen: ’dit is het!’ Ik wil vooral ontdekken en kijken of ik dit over een jaar nog steeds heel leuk vind en of het bij me past.”