PSV bevestigt zware knieblessure Olivier Boscagli

Boscagli liep de blessure zondag op in de thuiswedstrijd tegen RKC (2-0). Hij werd in de 77e minuut vervangen door de Noor Fredrik Oppegaard. De linksbenige Boscagli speelt sinds 2019 voor PSV. Daarvoor kwam hij uit voor Nîmes Olympique en OGC Nice.

Roger Schmidt reageerde aangeslagen op de blessure Boscagli. „Olivier was in een grote vorm. Hij is een sleutelspeler. We gaan hem erg missen. Zijn afwezigheid is moeilijk op te vangen, aldus de PSV-trainer een dag voor de return in de Conference League tegen Leicester City. De eerste wedstrijd in Engeland eindigde in 0-0.

In Eindhoven moet PSV het ook doen zonder Noni Madueke. „Het is niet ernstig. Dat hij morgen gaat spelen is geen optie, maar er is een kleine kans, dat hij zondag wel haalt”, aldus een hoopvolle Schmidt.