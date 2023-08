Koreaanse competitie schorst Lars Veldwijk voor 15 wedstrijden na rijden onder invloed

De K League heeft Veldwijk ook nog een boete van 4 miljoen won (circa 3000 euro) gegeven. Suwon heeft dit seizoen nog 13 wedstrijden te gaan in de competitie. De straf sluit Veldwijk uit voor de rest van dit seizoen en nog twee wedstrijden voor volgend seizoen.

Veldwijk werd maandag opgepakt in de wijk Gangnam in Seoul en werd beschuldigd van rijden onder invloed. Zijn alcoholpromillage bedroeg 0,08 procent, hoog genoeg om zijn rijbewijs te laten intrekken.

Afscheid?

„De club heeft de Koreaanse voetbalbond op de hoogte gebracht en is van plan om maatregelen te nemen”, schreef Suwon City maandag al in een verklaring. Het is nog onduidelijk wat de maatregelen inhouden, maar mogelijk volgt Suwon het voorbeeld van Jeonbuk Hyundai Motors. De Koreaanse club nam vorig jaar afscheid van een voetballer die had gereden onder invloed.

Veldwijk speelt sinds januari 2020 voor Suwon City. In Nederland kwam hij onder meer uit voor FC Utrecht, Excelsior, PEC Zwolle, FC Groningen en Sparta.