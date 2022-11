Leeuwinnen sluiten jaar in stijl af op emotionele avond scorende Beerensteyn

Het duel stond in het teken van de rentree van Lieke Martens, die na vier maanden gelukkig fit genoeg was om een helft het Oranje-shirt te dragen. De speelster van Paris Saint-Germain maakte een gedreven indruk.

Maar de reprise van de EK-finale werd vooral de wedstrijd van Lineth Beerensteyn. De spits was één van de twee doelpuntenmakers en was een eerbetoon aan haar vorige maand overleden moeder.

Systeem verfijnen

Met een elftal dat op vijf plaatsen was veranderd ten opzichte van ‘Costa Rica’, stuurde Jonker zijn Leeuwinnen opnieuw met een 5-3-2-tactiek het veld in. Het mag duidelijk zijn dat het nieuwe systeem meer dan een uitprobeersel is: Jonker zal de speelwijze bij het weerzien van zijn meiden in februari verder willen verfijnen, als zijn groep hopelijk compleet is en de échte WK-voorbereiding begint.

Ook in Zwolle zorgde het ‘5-3-2’ voor wat interessante inkijkjes. Terwijl Lieke Martens in de rug speelde van diepe spits Lineth Beerensteyn, bestond het middenveld uit Victoria Pelova, Jackie Groenen en Daniëlle van de Donk. Sherida Spitse, sinds mensenheugenis de spelmaker van het elftal, zag zichzelf terug als rechter centrale verdediger. Ja, de concurrentie

Mazzeltje Janssen

Dat Nederland er tegen Denemarken niet zo makkelijk doorheen zou lopen als tegen Costa Rica, was vooraf duidelijk. De Denen, spelend zonder sterspeelster Pernille Harder, waren sterk in de duels en zaten er kort op. Toch was de eerste gevaarlijke doelpoging van Oranje-makelij. Martens dwong de Deense goalie Lene Christensen uit een prima voorzet van Victoria Pelova tot een knappe redding.

Het bleek het startsein voor een goede fase van Oranje, waarin de openingstreffer van Dominique Janssen viel. De goal was weliswaar een mazzeltje, Janssen zag de door Lieke Martens doorgekopte corner niet aankomen en liep de bal met haar linkerdijbeen binnen, het is klip en klaar dat de Leeuwinnen niet zonder het leiderschap, fanatisme maar vooral het fenomenale rechterbeen van Spitse kunnen.

Blijdschap na de 1-0. Ⓒ Pro Shots

Spitse

De routinier, al goed voor 211 caps, was in de opbouw, met spelhervattingen en een schitterende vrije trap op de lat onnavolgbaar voor de Scandinavische opponent. En onmisbaar voor het Nederlands team, op welke positie ze ook speelt. Voor rust bestookten trouwens ook Beerensteyn, goed voor haar man gekomen, Van de Donk en Pelova nog het bastion van Christensen.

In de tweede helft, waarin Denemarken na dertig seconden het eerste schot loste, was het opnieuw de onttroonde Europees kampioen dat de klok sloeg. En na een heerlijk individuele actie was het Beerensteyn die haar verdiende treffer maakte. Na zich knap vrij te hebben gespeeld, schoot de spits van Juventus de bal in de lange hoek: 2-0.

Vingers richting hemel

Na haar 21e doelpunt in het Nederlands elftal kwamen de emoties los bij Beerensteyn, de o zo sympathieke Haagse voetbalster die tijdens de vorige interlandperiode haar moeder verloor. Ze hief beide handen de lucht in en wees met haar vingers naar de hemel. Vervolgens sloten haar medespeelsters de emotionele Beerensteyn begripvol in hun armen.

Geen 3-0 meer

Nog tweemaal was de aanvalster die Bayern München afgelopen zomer verruilde voor Juve, al koppend dichtbij haar tweede doelpunt, maar scoren deden Beerensteyn en haar ploeggenotes niet meer. Dat de gasten het doel niet wisten te vinden, was mede te danken aan Daphne van Domselaar, de goalie van FC Twente die een uitstekende indruk maakte.

