AZ-trainer Jansen onderschat tegenstander niet: ’Anderlecht nog steeds een topclub’

„Ondanks de mindere jaren is en blijft Anderlecht nog steeds een topclub”, verklaarde Jansen. „Ik heb onlangs gehoord dat ze in Nederland in de top 6 zouden kunnen meedraaien. Volgens mij is dat een groot understatement.”

Jansen vergelijkt de Belgische club van trainer Brian Riemer met FC Utrecht, de nummer 7 van de Eredivisie. „Hun manier van spelen is veranderd sinds de nieuwe coach er is. Qua spelopvatting zijn er veel overeenkomsten met Utrecht. Zij hebben met Michael Silberbauer ook een Deense coach, dus misschien heeft dat er iets mee te maken.”

Anderlecht, dat in totaal 34 keer kampioen van België werd, veroverde zijn laatste landstitel in 2017. Sindsdien eindigde de ploeg niet hoger dan de derde plaats. De formatie van het Nederlandse keeperstalent Bart Verbruggen staat momenteel op plaats 9 van de Jupiler Pro League met 46 punten uit 32 wedstrijden.