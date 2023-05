Brecel in tranen na snookersprookje: ’Ik zie haast niks meer’

De 28-jarige Belg uit Maasmechelen trok daarmee een lange neus naar alle critici die in de media op- en aanmerkingen hadden gemaakt op zijn zeer afwijkende voorbereidingen voor het grootste snookertoernooi van het jaar: het wereldkampioenschap.

Jongste ooit

Brecel kaapte voor talrijke spelers van naam en faam de jackpot van ruim 560.000 euro weg en heeft ook meteen maar enkele records in de boeken laten bijschrijven. Hij is niet alleen de jongste deelnemer ooit aan het WK, maar ook de eerste speler van het vasteland van Europa die de eerste ronde op een wereldkampioenschap heeft overleefd. Daarnaast is hij tot nu toe de enige speler die in Sheffield maar liefst elf frames op rij wist te winnen en tevens ook de grootste achterstand van negen frames in dit prestigieuze toernooi wist weg te werken.

Selby zal nog wel eens slapeloze nachten hebben van hoe dicht hij bij zijn vijfde wereldtitel was. ’The Jester van Leicester’ had in de finale – in de race naar achttien gewonnen frames – weinig in te brengen. Het spel van Brecel lijkt veel op dat van zijn grote voorbeeld: Ronnie O’Sullivan. De Belg is niet bang om aan te vallen en ook zijn verdediging is veelal goed verzorgd. Selby daarentegen is meer een behoudende speler en beheerst het verdedigingswapen als een van de beste van het snookercircuit.

De eerste dag van de finale werd afgesloten met een klein voordeel voor Brecel 9-8. In de middagsessie van de tweede dag was het de Belg die domineerde en vier frames op rij wist te winnen en de stand daarmee op 13-8 wist te brengen. Maandagavond bracht Selby de spanning nog wel even terug door ineens vijf frames op rij te winnen en terug te komen tot 16-15. Maar toen kwam de ommekeer voor Belg, die voor de laatste sessie nog een 15-10 voorsprong had. In het 32e frame, toen Selby een makkelijke bal niet van tafel zag verdwijnen, bracht Brecel het frame op zijn naam en had hij nog één frame nodig voor weer een hoogtepunt in zijn leven. Met de wereldtitel en een nieuwe vriendin leeft de Belgian Bullet op een prachtige wolk en kon hij in het 33e frame de titel in de wacht te slepen.

Na afloop kwam de tranen bij een zeer geëmotioneerde Brecel. „Ik zie haast niet meer door mijn ogen… Dit is gewoon fantastisch. Ik kan niet wachten om te zien hoe er in België feest gevierd wordt. Nee, ik ga morgen niet trainen. De volgende weken ook niet. Dit ga ik vooral vieren, want het is een gekke week geweest.”

Brecel zag Selby van 16-10 tot 16-15 terugkomen. „Bij 16-13 had ik al het gevoel dat ik het niet ging redden. Ik was te nerveus, kon mijn shots niet meer spelen en potte geen enkele lange bal meer. Het goede gevoel was helemaal weg. Ik had één goede kans nodig om er weer bovenop te komen. Die kreeg ik en daarna voelde ik me weer wat meer relaxed. Ik moest een voorsprong behouden. Was het 16-16 geworden, dan was de winnaar bekend. Die 17 moest echt wel op het scorebord komen. In het laatste frame wist ik dat ik niet meer zou falen. Het ene moment verwacht je niet meer te winnen, het volgende sta je de tafel leeg te spelen voor de wereldtitel.”

147-break in finale

Ook Selby heeft naast de tweede prijs van 220.000 euro ook nog een record in de boeken laten schrijven. Hij is de eerste speler die in een finale van het wereldkampioenschap de ultieme break van 147 wist te maken. De bonusprijs van bijna 60.000 euro (voor de ultieme én de hoogste break) moet hij delen met Kyren Wilson, die in zijn eerste partij ook een 147 wist te produceren.

Na afloop had Selby nog enkele mooie woorden in huis voor de Belg. „Luca is zo een knappe speler, hij verdient deze zege dubbel en dwars. Ik kon nog terugvechten, maar Luca had aan enkele momenten genoeg om zijn kans te grijpen, dat kunnen alleen de groten.”