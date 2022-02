Emotionele monobobster Karlien Sleper heeft na moeizame aanloop genoten van Spelen

De 29-jarige Nederlandse eindigde bij de Spelen in Peking als zestiende, maar was trots op haar prestatie. „Ik mag zeggen dat ik olympiër ben nu, in de eerste monobobwedstrijd ooit en als eerste Nederlandse”, zei ze. „Wat ik de afgelopen jaren vooral mentaal heb moeten trotseren om hier te geraken, kwam er even uit.”

„Ik heb vier jaar naar dit moment toegewerkt”, zei ze. Haar route naar de Spelen ging gepaard met veel obstakels. Zo mocht ze vorig seizoen niet eens meedoen in de wereldbekerwedstrijden, omdat alleen vrouwen die ook in de tweemansbob zaten startrecht kregen. En Sleper deed alleen monobob. Die regels werden voor dit seizoen weer aangepast, waardoor Sleper zich kon kwalificeren voor de Spelen.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Incasseren

„Toen ik net van de baan af stapte, dacht ik eerst: jammer dat de vierde run niet de snelste tijd tot nu toe heeft opgeleverd. Maar overall ben ik heel blij met mijn beste run ooit hier, die ik in de derde heat neerzette. Die ging echt heel goed en gelukkig is dat in de wedstrijd gelukt.”

Karlien Sleper in actie Ⓒ ANP/HH

Met die goede derde run klom Sleper een plaatsje, na twee zestiende plekken van een dag eerder. In de vierde afdaling raakte ze die plek weer kwijt aan de Italiaanse Giada Andreutti. Vooral toen de bob een beetje scheef kwam te staan in de baan, raakte ze tijd kwijt. „Daar kan ik dan niet veel meer aan doen. Dat moet ik incasseren. Maar dan kom je hier beneden en dan is het wel genieten.”

Moeizaam

Haar olympische wedstrijd ging moeizaam, gaf Sleper toe. „Deze baan vind ik een heel lastige baan. Het is daarom vrij moeilijk voor mij om plezier te hebben op de baan. Maar eromheen heb ik dat wel. En plezier brengt vaak goede resultaten.” Vooral op haar prestatie in de derde heat kijkt ze daarom tevreden terug.

De komende dagen gaat Sleper nog even genieten van de Spelen. „In vergelijking met toen ik hier in oktober was, voel ik me vrij hier in het olympisch dorp, ik kan naar de skipiste gaan en naar Peking. Ik heb nooit echt de angst gehad hier Covid te krijgen. Ik ga nu nog even andere sporten kijken.”