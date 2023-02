’United zit met terugkeer Greenwood in de maag: selectie vreest verstoring proces’

Het tabloid schrijft dat er binnen de kleedkamer de angst heerst dat de terugkeer van Greenwood het proces zou kunnen verstoren. „De spelers staan op zich open voor zijn terugkeer, maar vrezen dat het enorm zal afleiden”, vertelt een anonieme bron. „De huidige selectie is de gelukkigste bij de club in tijden en niemand wil dat de boel opgeschud wordt.”

United maakt na een moeilijke start een goed seizoen door onder Ten Hag. De ploeg staat in de finale van de League Cup, zit nog in de FA Cup en Europa League en koerst in de competitie vooralsnog af op een Champions League-plek. Vooral dat laatste is belangrijk voor de grootmacht, want sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson plaatste het zich in vijf van de negen seizoenen niet via de competitie voor het Miljardenbal. In 2017 werden het toernooi nog wel bereikt dankzij het winnen van de Europa League ten koste van Ajax.

Greenwood

Greenwood werd vorig jaar januari na de aanklachten direct op non-actief gezet door Manchester United. Voor die tijd speelde hij 129 wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij 35 keer scoorde en 12 assists gaf. De enkelvoudig Engels international heeft op Old Trafford nog een contract tot 2025.

De club kondigde na het vervallen van de aanklachten al aan dat er nog een eigen proces zou volgen alvorens de vervolgstappen worden bepaald. „We zullen tot het proces is afgerond geen verdere mededelingen doen.”