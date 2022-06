Dolblije Nadal denkt tóch nog niet aan stoppen: ’Ik zal blijven vechten’

Hij vervolgt bij .de prijsuitreiking: „Voor mij is dit het beste toernooi ter wereld. Het voelt als thuis hier. Dat ik op mijn 36e nog hier zou staan en competitief zou zijn, dat betekent zoveel voor mij. Daardoor wil je doorgaan en vechten. Je weet nooit wat er gebeurt in de toekomst, maar ik zal het blijven proberen.”

Ook ging er speciale dank richting zijn team en familie. „Het is zo bijzonder wat er allemaal gebeurt dit jaar. Ik wil jullie danken voor al die jaren, ik had het zonder twijfel niet zonder jullie gekund. Anders was ik allang gestopt denk ik.”

Speciale woorden had hij voor de verliezend finalist Ruud. „Het was echt geweldig dat ik tegen je mocht spelen. Van harte met je jaar en deze twee weken. Het is een mooie stap voorwaarts. Ik ben blij voor je.”

Hier de beelden van het matchpoint:

Bron: discovery+