PSV krijgt bod op Gaston Pereiro

Pereiro kwam vierenhalf jaar geleden van het Uruguayaanse Nacional naar Eindhoven voor een transfersom van 6,5 miljoen euro en een transfervrij vertrek zou een financiële strop zijn. PSV komt er wel uit met de Amerikanen en de bal ligt nu bij de Uruguayaan zelf. Pereiro liet afgelopen zomer nog een done deal naar Spartak Moskou klappen.

Met het oog op het gewenste vertrek van Pereiro heeft PSV hem op het trainingskamp in Qatar aan de kant gehouden in de oefenwedstrijden tegen Club Brugge en KAS Eupen. Hoewel aanvankelijk steeds werd aangenomen dat Pereiro en zijn zaakwaarnemer Paco Casal komende zomer voor de transfervrije status willen gaan, heeft PSV toch de hoop dat Pereiro nog overstag gaat.

Gezien zijn kansen op speeltijd tijdens de Copa America komende zomer is het belangrijk dat Pereiro aan spelen toe blijft komen. De technicus heeft inmiddels tien interlands voor Uruguay achter zijn naam, waarin hij viermaal doel trof. Pereiro kan bogen op een goed gemiddelde bij PSV. In 154 wedstrijden (alle competities) maakte hij 49 goals. Toch was hij nooit onomstreden, omdat zijn prestatiecurve altijd wisselvallig is gebleven.