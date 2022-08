Ten Hag rekent nog steeds op Ronaldo: ’Hij maakt deel uit van onze plannen’

„Het enige dat ik kan zeggen is dat de eigenaren willen dat we winnen. We willen dat de fans achter ons staan”, zei Ten Hag. „Natuurlijk kan ik de teleurstelling soms begrijpen, maar ik ben te kort bij deze club om alle achtergronden te kennen. We moeten samen strijden en verenigd zijn.”

Ten Hag rekent ook nog steeds op Ronaldo, vertelde hij. „Hij maakt deel uit van onze plannen, dat is wat ik er over kan zeggen.”

Anthony Martial miste de eerste duels met een hamstringblessure. De aanvaller is op de weg terug, al is het nog de vraag of hij er tegen Liverpool alweer bij kan zijn. Manchester United, dat in 2013 voor het laatst de Engelse landstitel won, is verder dicht bij een akkoord met middenvelder Casemiro van Real Madrid. De Zuid-Amerikaan krijgt van Real Madrid en trainer Carlo Ancelotti de ruimte om te vertrekken.