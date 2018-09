Koning Rico grote man in China

Aan populariteit geen gebrek voor Rico Verhoeven in China. Ⓒ Richard Sijmons

GUANGZHOU - Vrouwen wierpen zich zo ongeveer voor zijn voeten, mannen knokten zich een weg naar voren om een selfie te maken. Rico Verhoeven is in China, waar de King of Kickboxing zaterdag op het eerste grote Glory-evenement in het land de ’koningspartij’ tegen Antonio Bigfoot Silva vecht. De komst van de Nederlandse wereldkampioen in de zuidelijke stad Guangzhou moet een nieuwe glorietijd in de sport inluiden.