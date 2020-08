Zwitserse renner Dillier gelooft positieve coronatest niet

Silvan Dillier van AG2R La Mondiale heeft COVID19 onder de leden, maar is klachtenvrij. De 29-jarige renner moet nu tien dagen in quarantaine. Zijn ploeg gaat daarom met zes in plaats van renners van start in Ialië.

„Ik baal hier verschrikkelijk van. Ik ben de gezondste persoon ter wereld”, laat hij optekenen in de Zwitserse krant Blick. Dillier had lang uitgekeken naar Strade Bianche, de Italiaanse koers over deels onverharde wegen waarmee de WorldTour na een maandenlange onderbreking vanwege het coronavirus wordt hervat. Vorig jaar kwam Dillier als veertiende over de streep in Siena.

Dillier twijfelt over de juistheid van de test die positief uitviel. „Ik heb de afgelopen dagen meerdere tests gehad en die waren allemaal negatief. Ook bij een bloedtest waren alle waardes goed.” AG2R heeft nog niet gereageerd.