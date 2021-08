Sifan Hassan best blij met brons: ik miste kracht

„Ik heb de race snel gemaakt, maar kan er niks aan doen. Ik heb zoveel kilometers al in mijn benen. Dat voelde ik wel”, zei ze na haar race bij de NOS. Haar grote concurrente Faith Kipyegon uit Kenia won het goud en prolongeerde haar olympische titel in een olympisch record van 3.53,11. De Britse Laura Muir was ook nog sneller dan Hassan.

De Nederlandse atlete had last van de wind die door het stadion joeg, zei ze. „Dat maakte het echt heel moeilijk, ik had gewoon niet de kracht. Ik ga nu rusten, want ik ben supermoe. De 5000 meter heeft mij wel moe gemaakt. Morgen is de finale van de 10.000 meter. We zullen zien. Ik ben toch blij met deze bronzen medaille.”

