Trouwe soldaat Robert Gesink geniet van het geel

Robert Gesink aan kop van het peloton. Ⓒ ANP/HH

LA ROCHELLE - Hij is de trouwste soldaat van Jumbo-Visma die alle oorlogen overwon. Robert Gesink heeft vanaf 2007, toen hij de overstap naar de profs maakte, nooit het vaste honk verlaten. Eerst als succesvol kopman, de laatste jaren als meesterknecht en wegkapitein. Als de gele trui om de schouders van ploegmaat Primoz Roglic voor iemand een ultieme beloning is, dan is het wel voor de 34-jarige Varssevelder. „Het is supermooi om hier onderdeel van uit te maken.”