PSV krijgt na Willem II ook ADO op de knieën

Het betekende voor PSV de eerste overwinning in de competitie buiten het eigen stadion sinds 29 september, tegen PEC Zwolle. Daarna wisten de Eindhovenaren achtereenvolgens niet te winnen bij FC Utrecht (3-0), Sparta Rotterdam (2-2), Willem II (2-1), FC Emmen (1-1), Feyenoord (3-1), VVV-Venlo (1-1) en Ajax (1-0).

Faber had dezelfde elf namen het vertrouwen gegeven als die vorige week streekgenoot Willem II versloegen, en die keuze betaalde zich ook in het Cars Jeans Stadion uit. PSV leidde bij rust met 0-1, maar die voorsprong had veel groter kunnen zijn.

Penalty

De enige treffer in het eerste bedrijf kwam van de voet van Sam Lammers, die een strafschop benutte. Scheidsrechter Pol van Boekel bestrafte een handsbal van Laurens de Bock in eerste instantie niet, maar legde de bal na tussenkomst van de videoscheidsrechter alsnog op de stip. ADO-doelman Luuk Koopmans pakte de inzet van Lammers bijna, maar zag de bal via de paal toch het doel in rollen. Het was het eerste competitiedoelpunt van Lammers sinds hij afgelopen zomer terugkeerde bij de Brabanders.

Het was wel aan Koopmans te danken dat de wedstrijd lang een wedstrijd bleef, want de goalie lag in de weg bij pogingen van Lammers, Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo en Nick Viergever. Pas diep in de tweede helft was een kopbal van Ryan Thomas de doelman te machtig. Dat het verzet van ADO daarmee definitief gebroken was, werd duidelijk toen Cody Gakpo niet veel later de 0-3 aantekende.

