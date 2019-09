Ouders Correa: ’Hij maakt stapjes, maar nog altijd in kunstmatige coma’

Correa kwam hard in aanraking met Anthoine Hubert tijdens de Formule 2-race op het Belgische circuit. Het ongeval werd Hubert fataal, Correa werd met twee gebroken benen naar het ziekenhuis gebracht, kampt tevens met een ernstige longaandoening en wordt nog altijd kunstmatig in coma gehouden op de intensive care in Londen.

De ouders van de coureur delen via een persbericht dat hun zoon kleine stappen maakt richting herstel. „Wij staan bij hem”, zegt de vader van Correa. „We kennen goede en slechte dagen, lange en korte nachten. Met de steun van de motorsportgemeenschap, familie, vrienden en fans blijven wij bidden voor onze Juan Manuel.”

Toen Correa van het ziekenhuis in Luik werd overgeplaatst naar Londen deden zich nieuwe complicaties (longaandoening) voor bij de jonge coureur. De artsen moesten ingrijpen en dankzij de ingreep toont Correa weer enkele tekenen van vooruitgang. „Veel van de cruciale indicatoren zijn lichtelijk verbeterd, terwijl andere in zeer geringe mate zijn verslechterd. De doktoren vertellen ons dat wij ons niet meer kunnen wensen dan dit”, vertelt de vader over de kleine stappen die zoon Juan Manuel neemt om te herstellen. „De infecties zijn onder controle en de ademhalingsindicatoren blijven stabiel.”

„De doktoren blijven de verbanden monitoren en vervangen. Zij bevestigen dat de breuken veelvoudig en ernstig zijn. Aanvullende operaties zijn nodig, maar kunnen pas worden uitgevoerd op het moment dat zijn longen verbeteren tot een niveau waarop het voor de dokteren veilig is om verder te gaan.”

De ouders weten dat hun zoon nog een lange weg te gaan heeft, maar halen veel kracht uit alle steunbetuigingen die zij krijgen via sociale media. Zij roepen de fans op om dit te blijven doen.