Ferrari-baas gaat hartig woordje spreken met Vettel en Leclerc

De Duitser en de Monegask kwamen bij een inhaalactie met elkaar in aanraking en vielen uit met ieder een lekke band. „Ik wijs nu geen schuldige aan, maar ik zal zeker een hartig woordje met beide rijders spreken. Dat doe ik later, als de gemoederen wat bedaard zijn”, zei de teleurgestelde teambaas na de race in São Paulo.

Volgens Binotto moeten Vettel en Leclerc vooral spijt betuigen aan het team. „De coureurs waren vrij om tegen elkaar te racen en dan is het wel heel spijtig voor het team dat dit zo afloopt. Dat moeten de coureurs goed beseffen. Als twee rijders met elkaar crashen, hebben vaak allebei wel een beetje schuld, maar ik geef nu nog geen oordeel”, aldus Binotto.

