Goed nieuws voor Feyenoord: herstelde doelman Bijlow keert terug in selectie

Justin Bijlow Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Justin Bijlow keert terug in de selectie van Feyenoord. Trainer Arne Slot heeft de doelman opgenomen in zijn selectie voor het thuisduel van donderdag met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League.