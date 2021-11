Max Verstappen ziet Lewis Hamilton winnen in Qatar, maar behoudt WK-leiding

Fernando Alonso finishte in Watar als derde. De laatste keer dat de 40-jarige Spanjaard van Alpine bij de eerste drie eindigde was in 2014 toen hij Hongarije namens Ferrari als tweede finishte.

Uitstekende start

Verstappen liet zich in Qatar niet gek maken door zijn gridstraf, die luttele uren voor de start werd uitgesproken. De Limburger begon meer dan uitstekend aan zijn race. De Nederlander snelde direct nadat de startlampen doofden langs Mercedes-coureur Valtteri Bottas, schoof op naar plek zes en kwam uiteindelijk zelfs als vierde uit de eerste bocht.

In de vierde ronde schoof Verstappen op naar plek drie. Na een foutje van Pierre Gasly kon de Red Bull-frontman op het rechte stuk eenvoudig passeren. De Fransman van AlphaTauri leidde een dag eerder in de ultieme slotfase kwalificatie nog indirect de gridstraf van Verstappen in met een kapotte voorband. De Nederlander nam ondanks gele vlaggen onvoldoende snelheid terug, zo oordeelde de wedstrijdleiding.

Max Verstappen kende een prima start. Ⓒ AFP

In ronde vijf ging Verstappen ook voorbij aan Alonso, die als tweede rondreed. Daarmee was de schade van de gridstraf alweer hersteld. Ongetwijfeld tot vreugde van Red Bull-teambaas Christian Horner. „Dit is een een cruciale klap voor ons in de strijd om de wereldtitel”, zei hij vlak voor de start nog, doelend op de penalty voor zijn topcoureur.

Vervolgens richtte Verstappen het vizier op Hamilton, die ruim drie seconden voor hem reed. De Brit van Mercedes verdween echter langzaam maar zeker uit beeld. „Ik doe mijn best, maar het is lastig”, sprak Verstappen over de boordradio tegen zijn team. Hamilton was net als in Brazilië, waar hij een nieuwe motor stak, wederom een klasse apart.

Max Verstappen snelt langs Pierre Gasly en pakt P3. Ⓒ Getty Images

’Plezier maken’

De eerste serie pitstops zorgde niet voor veranderingen aan het front en in de 27e ronde besloot Verstappen dat het tijd was voor actie. „Laten we wat plezier maken. We worden toch wel tweede. Laten we proberen het gat te dichten.”

Verstappen trapte het gaspedaal flink in en het verschil liep ook wel wat terug, tot ongeveer zes seconden, maar Hamilton wist telkens te pareren. Het gat in het restant van de race bleef schommelen tussen de acht en tien seconden. De tweede reeks stops bracht daar geen veranderingen in. Een virtuele safety car-situatie, na een uitvalbeurt van Williams-coureur Nicolas Latifi, evenmin.

De pitstops maakten zondag geen verschil. Ⓒ HH/ANP

Constructeurs

Hoewel Hamilton de race won, blijft Red Bull nog volop meedoen om de constructeurstitel. Bottas kende namelijk een dramatische race. Na een slechte start viel hij terug tot in de middenmoot, waarna zijn opmars halverwege de race werd gestuit door een lekke band. Enkele ronden voor het einde moest hij zelfs opgeven vanwege een technisch mankement. Door de vierde plaats van Perez blijft het verschil tussen Mercedes en Red Bull met nog twee races te gaan uiterst klein.

Restant seizoen

De volgende Grand Prix vindt over twee weken plaats in Saoedi-Arabië, waar de Formule 1 nog niet eerder neerstreek. De slotrace wordt een week later verreden in Abu Dahbi. Vorig jaar ging Verstappen met de overwinning aan de haal in het emiraat aan de Perzische Golf.