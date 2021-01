Nadine Visser voldoet meteen aan EK-limiet op 60 meter horden

De regerend Europees kampioene won bij de meeting uit de World Indoor Tour in Karlsruhe haar serie in 7,98 seconden. Dat is 7 honderdsten onder de richttijd van 8,05 voor de EK indoor, die in maart worden gehouden in het Poolse Torun.

Visser won voor de Française Cyrena Samba-Mayela, die 8,00 klokte en de Finse Nooralotta Neziri, die 8,01 liep. Visser komt later op de avond uit in de finale. De 25-jarige Noord-Hollandse won in 2019 goud op de EK indoor in Glasgow, het jaar daarvoor behaalde ze brons op de WK indoor in Birmingham.