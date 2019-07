Video: Norris in tranen op persconferentie F1

In eerste instantie heeft Ricciardo het met Lewis Hamilton over hun leeftijd (de wat oudere coureurs op de grid, red), vervolgens over snorren. De Britse wereldkampioen roept dan: ,,Meer dan dit wordt het niet.”

Als Ricciardo daarna rondkijkt en Norris ziet en een grap maakt over ’haargroei op bepaalde delen van het lichaam’, probeert de coureur van McLaren zijn lach nog in te houden. De verslaggever wil dan aan Norris wat vragen, maar die schiet vol in de lach. Ricciardo houdt het dan ook niet meer vol: ,,Hij is aan het huilen!”

,,Ik vond het eigenlijk niet zo grappig”, zegt Ricciardo vervolgens met een glimlach. Norris wil daarna niet aan de verslaggever prijsgeven waarom hij zo moet lachen.