KNVB door de knieën voor EasyToys

De uitkomst van het overleg met de KNVB is een overwinning voor FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers en de rest van de club die in deze kwestie zijn poot stijf hield. FC Emmen nam met niets minder genoegen dan dat EasyToys gewoon op het shirt kwam. Dat mag nu.

Het kleine beetje water dat de Drenten bij de wijn deden, was het feit dat het driejarige contract met EasyToys werd opgeknipt in één en twee jaar. In december beslist de Algemene Vergadering Betaald Voetbal of de statuten worden aangepast en FC Emmen ook ná dit seizoen met EasyToys op de borst mag spelen.