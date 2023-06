Premium Het beste van De Telegraaf

Wout Poels in diepe rouw na overlijden Gino Mäder: ’Ik kan alleen maar huilen’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Wout Poels vindt het compleet onwerkelijk dat zijn ploeggenoot Gino Mäder is overleden. Ⓒ ANP/HH

CHUR - Het beeld moet gruwelijk zijn geweest. Het levenloze lijf van Gino Mäder dat donderdag in een beekje werd gevonden. Liefst 25 minuten lang duurde de ’zoektocht’ naar een hartslag, naar een teken van leven. Dat kwam er uiteindelijk dankzij Roland Kretsch, de toen weer hoopvolle koersdokter van de Ronde van Zwitserland, die hem reanimeerde. „Hij kwam weer tot leven”, zei de arts. De 26-jarige Zwitser werd vervolgens in een traumahelikopter afgevoerd. In het hospitaal werd alles in werking gesteld om zijn hartslag te behouden, maar vrijdag om 11.30 uur bleek Mäder toch te zijn overleden.