FIA-baas Jean Todt over coronacrisis: ’Formule 1 voorbeeld voor anderen’

„Dat is iets ongekends”, vindt Todt. „Iedereen die heeft bijgedragen aan dit succes verdient een compliment. Tegelijkertijd ben ik nog steeds heel bezorgd over de huidige situatie in de wereld. Chase Carey (aftredend Formule 1-CEO, red.) en zijn team zijn in staat gebleken om te reageren op nieuwe dreigingen. We kunnen beschouwd worden als een leider op het gebied van internationale evenementen, omdat we in juli al konden starten in Spielberg. Niet na, maar tijdens een crisis. We zijn een voorbeeld voor anderen.”

Todt laat zich omringen door experts. Vlak voor het interview met De Telegraaf wordt hij nog bijgepraat door twee leden van de medische commissie van de FIA. „Dat is mijn kracht, dat ik word geholpen door experts op hun gebied. Wie had een jaar geleden kunnen denken dat er zoveel restricties zouden zijn en dat wij hier nu zouden praten met een mondkapje op? Dit is het beste dat we op dit moment kunnen doen. Ik weet zeker dat we heel veel leren van de huidige situatie.”