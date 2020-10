Jumbo-Visma trekt zich terug uit Giro d’Italia

Kruijswijk, de kopman van de zwart-gele brigade, testte op de rustdag positief op het coronavirus, waarop hij de Giro d’Italia moest verlaten.

„We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid”, aldus ploegleider Addy Engels bij de start in Lanciano. „We hebben met zijn allen in contact gestaan met Steven en gezien de ontwikkelingen bij Mitchelton-Scott is dit het meest verstandige besluit.”

De Australische formatie zag afgelopen weekeinde kopman Simon Yates wegvallen na een positieve coronatest, waarna maandag op de rustdag nog eens vier stafleden besmet bleken. Het team pakte daarop in zijn geheel zijn koffers.

„Volgens ons is dit ook in het belang van de race”, ging Engels verder, terwijl het peloton en de andere teambussen al waren vertrokken. „Onze renners zouden andere coureurs in het peloton kunnen besmetten. Dit is de meest veilig oplossing, voor ons én voor de Giro.”

Rollercoaster

Het team werd in de nacht van maandag op dinsdag op de hoogte gebracht van de positieve test van Kruijswijk. Dinsdagochtend werd iedereen opnieuw getest.

Engels: „Vanaf het eerste moment is het een rollercoaster geweest. We hebben pas laat besloten om niet te starten, zo’n beslissing neem je natuurlijk niet zomaar. We hebben dit samen met het management in Nederland besloten.”

Geen klachten

De 33-jarige Kruijswijk heeft volgens zijn ploeg geen klachten of symptomen. De Brabander was de nummer 11 in het algemeen klassement. Hij stond op 1 minuut 24 van rozetruidrager João Almeida (Deceuninck-Quick-Step).