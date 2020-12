Ligue 1: Marseille klimt naar tweede plaats

Florian Thauvin opende al in de 5e minuut de score. Nog binnen het kwartier was het 2-0 dankzij de Argentijn Darío Benedetto. Monaco kwam in de 79e minuut door een benutte strafschop van Wissam Ben Yedder terug in de wedstrijd, maar Marseille gaf de voorsprong niet meer uit handen.

De Nederlandse middenvelder Kevin Strootman bleef op de reservebank zitten bij Olympique Marseille, dat naar de tweede plaats is gestegen en na twaalf wedstrijden 27 punten heeft. Koploper Paris Saint-Germain heeft 28 punten maar speelde een wedstrijd meer dan Marseille.

Bekijk de uitslagen, stand en het programma in de Ligue 1