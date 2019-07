Voormalig bokskampioen komt om bij verkeersongeval

Whitaker won in 1984 bij de Spelen van Los Angeles goud bij de lichtgewichten. Daarna begon hij aan een succesvolle profcarrière, die duurde tot 2002. Hij veroverde vier wereldtitels bij vier verschillende bonden en in vier verschillende gewichtsklassen. In 2006 werd hij opgenomen in de internationale Hall of Fame.

Hij won in totaal 40 profgevechten, waarvan 17 op knock-out.