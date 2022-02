De blik van Bouwman deel 2: de mooiste foto’s vanuit olympisch Peking

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ DE TELEGRAAF

Fotograaf René Bouwman is namens De Telegraaf in Peking om verslag te doen van de Olympische Spelen. Om de paar dagen bundelen we in ’De Blik van Bouwman’ zijn mooiste beelden. Bekijk hieronder het tweede overzicht.