Organisatiecomité: ’Olympische Spelen afgelasten op allerlaatste moment behoort tot mogelijkheden’

Muto werd gevraagd over de mogelijkheid dat de Spelen afgelast worden als de besmettingen blijven stijgen. „We kunnen niet voorspellen wat er gebeurt in de komende dagen wat betreft het aantal besmettingen. Bij een piek moeten we in discussie blijven met de lokale overheid”, stelde Muto. „Gebaseerd op de huidige situatie gaan we opnieuw over tot gesprekken met de vijf partijen in deze situatie. We moeten blijven kijken naar wat de mogelijkheden zijn als de besmettingen blijven stijgen.”

Muto was vroeger een topbureaucraat die close is met de Japanse meerderheid en blijft dus zeer voorzichtig met zijn woorden aangezien de organisatie steeds meer binnenlandse kritiek krijgt over de keuze om de Spelen te laten doorgaan, terwijl de pandemie door het land raast.

Bron: Het Nieuwsblad