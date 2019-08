Transfernieuws: FC Utrecht legt ook Klaiber langer vast

Voor de Premier League-clubs zijn de deuren van transfermarkt sinds vorige week donderdag 18.00 uur gesloten. De competitie in Engeland is inmiddels begonnen.

Ook in de Serie A sluit de transfermarkt nog voordat de competitie van start gaat. Daar kunnen op vrijdag 23 augustus nog de laatste verbintenissen worden gesloten. Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september.

VRIJDAG 23 AUGUSTUS

FC Utrecht legt ook Klaiber langer vast

In navolging van Gyrano Kerk en aanvoerder Willem Janssen heeft ook Sean Klaiber zijn contract verlengd bij FC Utrecht. De 25-jarige rechtsback uit Nieuwegein ligt nu tot de zomer van 2022 vast in de Domstad. Klaiber kan zondag tegen VVV-Venlo zijn honderdste competitiewedstrijd voor Utrecht gaan spelen

„We zijn er ontzettend blij mee dat we in navolging van Gyrano Kerk en captain Willem Janssen ook Sean langer aan ons hebben verbonden”, zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. „Sean is een jongen van de club, van de regio. Hij is na het doorlopen van de jeugdopleiding al jaren een vaste waarde in ons eerste elftal. In die ploeg heeft hij zich de voorbije periode ontwikkeld tot een echte ’key player’.”

Janssen (33) tekende voor een jaar bij, tot medio 2021. Aanvaller Kerk (23) verlengde vorige week al zijn contract tot de zomer van 2023.

Saymak keert terug bij PEC Zwolle

Mustafa Saymak is na een jaar in Turkije teruggekeerd bij PEC Zwolle. De 26-jarige middenvelder tekent een contract voor drie seizoenen bij de ploeg van trainer John Stegeman. Vorig seizoen speelde Saymak bij Caykur Rizespor.

„Mijn avontuur in Turkije is niet helemaal geworden wat ik gehoopt had”, zegt Saymak, die vijftien wedstrijden speelde in de Turkse Süper Lig. „Het voelt daarom des te beter in Zwolle terug te keren. Ik weet dat ik hier het beste uit mezelf kan halen en van waarde kan zijn.”

Heerenveen huurt Deense aanvaller Dreyer

13.45 uur Voetbalclub sc Heerenveen huurt de Deen Anders Dreyer voor de rest van het seizoen. De 21-jarige aanvaller komt over van het Engelse Brighton & Hove Albion.

Dreyer kwam in anderhalf seizoen bij het Deense Esbjerg tot 23 treffers in 48 duels. Dat leverde hem een transfer op naar de club uit de Premier League. Daar kwam Dreyer echter niet aan spelen toe, waarop Brighton de Deen in de winter verhuurde aan het Schotse St. Mirren.

Janssen verlengt contract bij FC Utrecht

12.12 uur: FC Utrecht heeft het contract met zijn aanvoerder Willem Janssen verlengd tot medio 2021, met een optie op voortzetting van de samenwerking voor nog een jaar.

Janssen is, met 346 gespeelde Eredivisiewedstrijden in zijn voetbalbagage, de meest ervaren speler in de Eredivisie van dit moment. De routinier speelde als professional inmiddels meer dan 450 officiële partijen. Door de jaren heen veranderde zijn rol binnen de lijnen van offensief ingestelde middenvelder naar centrale verdediger.

„Willem is een op en top professional, die het beste uit zichzelf en de mensen om zich heen wil halen en daarvoor alles doet en laat dat nodig is”, vertelt Directeur Voetbalzaken Jordy Zuidam van FC Utrecht op de clubsite.

Willem Janssen Ⓒ BSR/Soccrates

„Hij is binnen- en buiten de lijnen een uithangbord voor de club. Hij is een voorbeeld voor zijn teamgenoten en de jeugd in Utrecht, die ervan dromen ook ooit in Stadion Galgenwaard te spelen. Wij zijn er trots op dat we de overeenkomst met Willem hebben verlengd en kijken samen met een goed gevoel terug op de voorgaande jaren, en met veel vertrouwen en ambitie vooruit naar de komende seizoenen.”

Dylan Vente Ⓒ BSR/Soccrates

Feyenoord stalt Vente voor één seizoen in Waalwijk

09.10 uur: RRKC Waalwijk heeft zich voor dit seizoen versterkt met aanvaller Dylan Vente. De 20-jarige spits komt op huurbasis over van Feyenoord. De geboren Rotterdammer traint vrijdag al voor de eerste keer mee met de selectie van coach Fred Grim. Vente heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2022. Onder de nieuwe trainer Jaap Stam had hij niet veel perspectief.

„Voor Dylan is het belangrijk hij nog veel meer speelminuten gaat maken dan tot dusver al het geval is geweest”, laat technisch directeur Sjaak Troost van Feyenoord weten. „Zeker nu het met Nicolai Jørgensen gelukkig weer de goede kant op gaat, dreigde het gevaar dat Dylan veelal op de bank zou komen te zitten.”

Algemeen directeur Frank van Mosselveld van RKC reageert verheugd op de komst van Vente: „Met Dylan hebben we een speler in huis gehaald die ondanks zijn jonge leeftijd al heel wat ervaring heeft op eredivisieniveau. Bij Feyenoord heeft hij laten zien over veel potentie te beschikken. Hij is een veelzijdige spits, die bij ons de kans krijgt om zich nog verder te ontwikkelen.”

James Lawrence Ⓒ Hollandse Hoogte

Luhukay verwelkomt Lawrence bij St. Pauli

07.46 uur: Welshman James Lawrence zet zijn avontuurlijke voetballoopbaan voort in Duitsland. Anderlecht heeft de 27-jarige verdediger verhuurd aan FC St. Pauli, de Duitse club van de Nederlandse trainer Jos Luhukay.

Lawrence kwam vorig jaar van het Slowaakse AS Trencin naar de Belgische club. Eerder speelde hij in Nederland voor de jeugddelegaties van Haarlem (2008-2009), Ajax (2009-2011), Sparta Rotterdam (2011-2012) en RKC Waalwijk (2012-2014).

Luhukay kan Lawrence, die vorig jaar november debuteerde in de nationale ploeg, goed gebruiken in Hamburg. De club uit de tweede Bundesliga telt momenteel vele geblesseerde spelers.