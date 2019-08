Transfernieuws: Real stalt Japans toptalent (18) bij Mallorca

Voor de Premier League-clubs zijn de deuren van transfermarkt sinds vorige week donderdag 18.00 uur gesloten. De competitie in Engeland is inmiddels begonnen.

Ook in de Serie A sluit de transfermarkt nog voordat de competitie van start gaat. Daar kunnen op vrijdag 23 augustus nog de laatste verbintenissen worden gesloten. Voor Nederland, Duitsland en Spanje ligt de deadline op maandag 2 september.

DONDERDAG 22 AUGUSTUS

Real Madrid verhuurt Kubo voor één seizoen aan Mallorca

17.04 uur: Takefusa Kubo zal dit seizoen niet de clubkleuren van Real Madrid verdedigen. De Spaanse topclub verhuurt het 18-jarige Japanse talent voor één seizoen aan Real Mallorca.

Bij Mallorca moet Kubo zijn eerste minuten op de Spaanse velden maken. De verwachtingen zijn hoog. De buitenspeler wordt namelijk gezien als een van de grootste talenten op dit moment.

In Japan kwam Kubo in actie voor FC Tokio en Yokohama F. Marinos. Opmerkelijk feit is dat Kubo in de jeugd uitkwam van FC Barcelona, de aartsrivaal van Real Madrid.

Lee Cattermole Ⓒ VVV Venlo

VVV haalt ervaren Premier League-speler naar Eredivisie

12.46 uur: De Engelsman Lee Cattermole zet vandaag een handtekening onder een éénjarige verbintenis bij VVV-Venlo. De 31-jarige Cattermole komt over van de Engelse League One-club Sunderland. Hij speelde voordien ook nog voor Middlesbrough en Wigan Athletic. In totaal kwam de verdedigende middenvelder tot ruim 270 wedstrijden op het hoogste niveau van Engeland, de Premier League.

Cattermole en VVV-Venlo maakten afgelopen week kennis met elkaar middels deelname van de Engelsman aan enkele trainingen en dat beviel beide partijen goed. Technisch Directeur Stan Valckx: „Met Lee haal je een speler in huis die lang op het hoogste niveau in Engeland heeft gespeeld. Naast zijn voetballende kwaliteiten, zijn werklust en zijn loopvermogen, brengt hij als bagage een hele hoop voetbalervaring en kennis van het de voetbalwereld met zich mee. Daar kunnen op hun beurt met name onze jonge spelers weer wat van leren. Je zag het al meteen op de trainingen: Lee coacht veel en zet de organisatie op het middenveld goed neer. Hij is met zijn 31 jaar een absolute versterking voor onze selectie.”

Cattermole zelf onderschrijft dat: „De club kwam op het juiste moment. Voor mij biedt het een nieuwe kans. Ik ben dan ook heel blij dat ik na zoveel seizoenen in Engeland nu in Nederland bij een mooie Eredivisieclub als VVV-Venlo aan de slag mag. Met mijn ervaring kan ik een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze jonge ploeg. Ik wil samen met VVV vooruit.”

Joël Piroe Ⓒ Hollandse Hoogte

Sparta versterkt zich met PSV’er Piroe

Sparta Rotterdam heeft zich op huurbasis versterkt met Jong PSV-aanvaller Joël Piroe. „Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Joël al bijna 50 competitiewedstrijden gespeeld in het betaalde voetbal met Jong PSV”, aldus technisch manager Henk van Stee over de komst van Piroe.

„Daarin heeft hij laten zien dat hij scorend vermogen heeft en met zijn komst naar Het Kasteel vergroten we de concurrentie en mogelijkheden in onze aanval. Voor zowel Joël, PSV als Sparta is het goed dat hij ervaring opdoet in de Eredivisie bij ons.”

Rasmus Thelander kwam slechts in 9 duels in actie voor Vitesse. Ⓒ Hollandse Hoogte

Thelander verlaat Vitesse en gaat naar Aalborg

09.44 uur: De Deen Rasmus Thelander is na een jaar alweer vertrokken bij Vitesse. De 28-jarige verdediger vervolgt zijn loopbaan bij Aalborg, waar hij van 2012 tot en met 2015 ook speelde.

Vitesse nam Thelander vorig jaar over van het Zwitserse FC Zürich. In Arnhem was hij geen vaste waarde, mede omdat hij in augustus van vorig jaar zijn linkerenkel brak. Hij was maanden uit de roulatie.

Thelander trainde woensdag al niet mee omdat hij volgens Vitesse bezig was met een mogelijk vertrek. Datzelfde gold voor Thulani Serero.