Programma TeamNL donderdag 10 februari: Irene Schouten gaat voor tweede gouden plak

Irene Schouten hoopt donderdag bij de Olympische Spelen in Beijing haar tweede gouden olympische medaille te winnen. Na winst van de Nederlandse schaatsster op de 3 kilometer, begint ze in de National Speed Skating Oval ook als favoriete aan de 5 kilometer.

De 5000 meter start om 13.00 uur Nederlandse tijd.

Irene Schouten gaat voor haar tweede gouden medaille. Ⓒ René Bouwman

Snowboardcrosser Glenn de Blois komt ook in actie in China. Hij begint om 04.15 uur aan de kwalificatie. De Blois is, naast Melissa Peperkamp, Niek van der Velden en Michelle Dekker, één van de vier deelnemende Nederlandse snowboarders aan deze Spelen.

Bekijk hieronder het volledige (uitgeschreven) programma van de Nederlanders:

* = medaillekansen voor Team NL

Donderdag 10 februari

03.30: ski, combinatie - afdaling (m)

07.15: ski, combinatie - slalom (m)

02.37-06.27: kunstrijden, vrije kür (m) finale

04.15: snowboardcross, kwalificatie 1: Glenn de Blois

05.10-05.40: snowboardcross, kwalificatie 2: De Blois

*08.15: snowboardcross, finale: evt De Blois

*13.00-14.16: schaatsen, 5000m (v): Irene Schouten, Sanne in ’t Hof

Bekijk hieronder het volledige programma:

Vrijdag 11 februari

04.00: ski: super-G (v)

02.30: skeleton (v), heat 1: Kimberley Bos

04.00: skeleton (v), heat 2: Bos

*09.00-10.55: schaatsen, 10 km (m): Jorrit Bergsma, Patrick Roest

12.00: shorttrack, 1000m (v) QF (Schulting, Poutsma, Velzeboer), 500m (M) heat (Itzhak de Laat, Jens van ’t Wout, Dylan Hoogerwerf), 1000m (V) SF

13.04-13.23: shorttrack, 5000m relay (m) SF (Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes, Jens van ’t Wout, Dylan Hoogerwerf)

*13.43-13.49: shorttrack, 1000m (v) finale (evt Schulting, Poutsma, Velzeboer)

Zaterdag 12 februari

11.00-13.33: skispringen, finale grote schans

09.00-09.23: schaatsen, ploegachtervolging (V) QF: Schouten, Wüst, De Jong

*09.53-10.34: schaatsen, 500m (m): Scheperkamp, Verbij, Krol 13.20: skeleton, heat 3: Bos

*14.55 skeleton, heat 4: Bos

Zondag 13 februari

03.15: ski, reuzenslalom (m), Maarten Meiners

06.45-08.49: ski, reuzenslalom (m), evt Meiners

02.30: monobob (v), heat 1: Karlien Sleper

04.00: monobob (v), heat 2: Sleper

14.00: schaatsen, ploegachtervolging (m) QF, Roest, Kramer, Bosker

*14.56-15.37: schaatsen, 500m, Femke Kok, Jutta Leerdam, Michelle de Jong

12.00: shorttrack, 500m (m) QF (Itzhak de Laat, Jens van ’t Wout, Dylan Hoogerwerf), 500m (m) SF

*12.35-12.55: shorttrack, 3000m relay (v) finale (Yara van Kerkhof, Poutsma, Schulting, Velzeboer, Rianne de Vries)

*13.09-13.19: shorttrack, 500m (m) finale (evt Itzhak de Laat, Jens van ’t Wout, Dylan Hoogerwerf)

Maandag 14 februari

02.30: monobob, heat 3: Sleper

*04.00: monobob, heat 4: Sleper

13.05: bobslee 2-mans, heat 1: Ivo de Bruin. Jelen Franjic

14.40: bobslee 2-mans, heat 2: De Bruin, Franjic

02.30-04.45: snowboard, Big Air (v) kwalificatie run 1-2-3: Peperkamp

06.30-08.45: snowboard, Big Air (m) kwalificatie, run 1-2-3: Niek van der Velden

13.06-13.42: skispringen, team (m) finaleronde

Dinsdag 15 februari

04.00: ski, afdaling (v) 13.15: bobslee, 2-mans heat 3: De Bruin, Franjic

*14.50: bobslee, 2-mans heat 4: De Bruin, Franjic

11.08-15.25: kunstrijden, korte kür: Lindsay van Zundert

02.30-03.35: snowboard, Big Air (v) finale 1-2-3: evt Peperkamp

06.00-07.05: snowboard, Big Air (m) finale 1-2-3: evt Van der Velden

07.30: schaatsen, ploegachtervolging (v) SF, Wüst, Schouten, De Jong

07.52: schaatsen, ploegachtervolging (m) SF: Kramer, Roest, Bosker

*09.28: schaatsen, ploegachtervoling (v) finale: Wüst, Schouten, De Jong

*09.47: schaatsen, ploegachtervolging (m) finale: Bosker, roest, Kramer

Woensdag 16 februari

03.15 ski, slalom (m) run 1

06.45: ski, slalom (m) run 2

12.30: shorttrack, 1500m (v) QF (Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer), SF

*13.44-13.57: shorttrack, 5000m relay (m) finale (Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Sven Roes, Jens van ’t Wout, Dylan Hoogerwerf)

*14.18-14.26: shorttrack, 1500m (v) finale (evt Schulting, Velzeboer)

Donderdag 17 februari

03.30: ski, combinatie - afdaling (v)

07.00: ski, combinatie - slalom (v)

*11.08-14.57: kunstrijden, vrije kür (v): evt Lindsay van Zundert 05.10: ijshockey, finale (v)

*09.30-10.42: schaatsen, 1000m (v): Jutta Leerdam, Ireen Wüst, Antoinette de Jong

Vrijdag 18 februari

05.10: ijshockey, (m) SF1

14.10: ijshockey, (m) SF2

*09.30-10.40: schaatsen, 1000m (m): Kai Verbij, Thomas Krol, Hein Otterspeer

Zaterdag 19 februari

04.00-05.54: ski, parallel slalom mixed team

02.30: bobslee, 4-mans heat 1: Ivo de Bruin, Jelen Franjic, Janko Franjic, Stephan Huis in ’t Veld, Dennis Veenker

04.05: bobslee, 4-mans heat 2 14-30: bobslee, tweemans (v) heat 4

07.00-09.45: cross country, 50 km mass start (m) 07.05: curlingfinale (m)

08.00: schaatsen, massastart (m) SF: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

08.45: schaatsen, massastart (v) SF: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

*09.30-09.45: schaatsen, massastart (m) F: Jorrit Bergsma, Sven Kramer

*10.15: schaatsen, massastart (v) F: Irene Schouten, Marijke Groenewoud

Zondag 20 februari