Zeven van acht Oranje-treffers op EK hebben Sparta-tintje

De 68-jarige Sneep leerde Denzel Dumfries kennen als elftalbegeleider van het eerste elftal, een functie die hij zes jaar bekleedde. Hij was jeugdleider van Georginio Wijnaldum en zijn zoon was leider van de E-top toen Memphis Depay daar nog speelde. Marten de Roon, die nog niet op het EK heeft gescoord, maakte hij mee tijdens een van de zes seizoenen dat hij leider van de B1 was. „Ik zie hem nog een been breken in een wedstrijd tegen FC Den Bosch”, vertelt hij.

Sneep bezocht met zijn vader in 1960 voor het eerst een wedstrijd van Sparta. „We wonnen met 2-1 van MVV, met twee Ierse doelpuntenmakers. Wat gisteren is gebeurd, dat ben ik vandaag vergeten. Maar dat weet ik dan wel nog. Ik ben sinds 1975 lid van Sparta, waar ik nu nog op de jeugdadministratie werk”, vertelt hij.

"Best bijzonder dat hij zo laat is ontdekt"

„Ik zie Dumfries nog binnenlopen bij onze talentendagen”, zegt Sneep. „Na tien minuten waren onze scouts al overtuigd. Hij kon meteen aansluiten bij het hoogste jeugdteam en speelde even later voor het eerste elftal. Best bijzonder dat hij zo laat is ontdekt. Maar mijn stiefzoon Ragnar Ache heeft nu een prachtig contract bij Eintracht Frankfurt. En ik heb moeten lullen als Brugman om hem bij Sparta te krijgen. Soms gaat dat nog zo.”

„Denzel begon als centrumverdediger, maar Alex Pastoor maakte hem rechtsback”, weet Sneep. „Dat is zijn beste positie. Dat zie je bij Oranje, met zijn loopvermogen. Als hij tegen Oostenrijk de bal stift, dan had hij nu op drie doelpunten gestaan.”

Georginio Wijnaldum

Wijnaldum heeft al wel drie keer gescoord op de Europese eindronde. „Ik weet nog dat we naar een toernooi in Zwitserland gingen”, vertelt Sneep. „Hij was 13 jaar en mocht mee met onze ploeg voor onder de 15. We speelden echter tegen Kroaten die al een baard hadden. Dat werd natuurlijk niets. We hebben hem maar 10 minuten mee laten doen. Helaas vertrok hij naar Feyenoord, maar ik kwam hem weer tegen toen ik Strootman bij PSV ging opzoeken. ’Gini’ herkende me meteen en kwam direct naar mij toe.”

Memphis Depay viert zijn doelpunt tegen Oostenrijk. Ⓒ HH/ANP

„Depay is een rasvoetballer”, stelt Sneep over de spits die al tweemaal op het EK heeft gescoord. „Maar hij had een lastige thuissituatie en was bij ons ook ondeugend. Hij moest weg en kon geloof ik naar een gastgezin als hij naar PSV ging. Marten de Roon was weggestuurd bij Feyenoord en brak bij ons als B-junior een been. Hij heeft zich geknokt naar de voetballer die hij nu is. Hij is ook een slimme jongen. Er is altijd wel discussie rond hem bij Oranje. Dan moet Klaassen of Van de Beek weer op zijn positie spelen en dan weer Gravenberch. Hij gaat daar met een knipoog mee om. Vroeger hadden we ook spelers als Willy van de Kerkhof en Jan Wouters nodig. Stofzuigers die anderen beter laten spelen.”

