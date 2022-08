Bliksemstart Van Bommel bij Antwerp: ’Als je wint, stijgt het vertrouwen’

„Als je wint, stijgt het vertrouwen. We probeerden zo snel mogelijk duidelijkheid in het elftal te brengen, steeds rekening houdend met de tegenstander. Je kunt dan weleens verliezen, maar de jongens houden vertrouwen in het idee. Zo’n vertrouwen kun je niet geven, je moet dat voelen als speler”, zei Van Bommel woensdagochtend voor de training.

„Niet iedereen kreeg tot dusver evenveel speelminuten, maar de jongens gaan daar prima mee om. Je moet zulke zaken als coach open en duidelijk bespreken, ik heb ook maar elf plekken in de basis ter beschikking.”

Bekijk ook: Van Bommel wint opnieuw met Royal Antwerp FC

Vincent Janssen wissel

Overmars strikte deze zomer ook Vincent Janssen, maar de Nederlandse aanvaller heeft sinds zijn komst niet alles gespeeld. Hij wisselde af met Michael Frey. Van Bommel: „Ze hebben beiden de kwaliteiten om te spelen. Ik wil niet echt spreken van een eerste en tweede spits en dat zie ik als iets positiefs. Ze houden elkaar scherp.”

Vorige week werd bekend dat Van Bommel ook de beschikking krijgt over Jurgen Ekkelenkamp, die donderdag in de derde voorronde van de Conference League tegen het Noorse Lillestrøm nog niet speelgerechtigd is.

Zondag is Eupen de tegenstander van Royal Antwerp FC, dat nog zonder puntenverlies is.