Dít is de opstelling van AZ voor de Europese kraker tegen Anderlecht

Van Brederode was zondag in de met 3-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard ook al de vervanger van Karlsson, die vorige week in de eerste ontmoeting met Anderlecht als invaller nog wel een kwartier meedeed. AZ verloor in Brussel met 2-0 en wacht daardoor donderdag een zware klus om de halve eindstrijd te halen.

De opstelling van Anderlecht is in vergelijking met een week eerder ongewijzigd. De Nederlander Bart Verbruggen verdedigt het doel. Oud-Ajacied Jan Vertonghen staat in het centrum van de defensie.

Opstellingen: AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos en Kerkes; Reijnders, Mijnans en Clasie; Odgaard, Pavlidis en Van Brederode.

Anderlecht: Verbruggen; Murillo, Debast, Vertonghen en Ndiaye; Dreyer, Diawara, Refaelov, Ashimeru en Amuzu; Slimani.