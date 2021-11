Video: Galatasaray-doelman Fernando Muslera woest op eigen fans

Voetbal

Vitesse houdt na spectaculair gelijkspel kans op overwintering in Conference League

Het plaatje vooraf was duidelijk. Vitesse moest winnen in Frankrijk van Stade Rennais om kans te blijven maken op overwintering in de Conference League. Daarbij was ingecalculeerd dat Tottenham Hotspur op zeker zou winnen van zwakke broeder NS Mura. Vitesse wist niet aan de opdracht te voldoen, maar...